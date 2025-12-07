Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

Clima hoy

Clima en San Juan durante la mañana

En San Juan, el clima para la mañana de hoy se presentará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que se mantendrán frescas, rondando desde los 9.2°C hasta los 20.4°C. Será una mañana con una sensación térmica agradable. Con una humedad de 33%, la brisa se sentirá ligera con vientos máximos de 11 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, así que es adecuado para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, el clima no cambiará mucho. Las temperaturas seguirán oscilando entre los 9.2°C y los 20.4°C a lo largo del día. Se prevé que continúe el estado de cielo parcialmente nuboso con una leve mejoría hacia la noche. Los vientos pueden alcanzar hasta los 17 km/h, manteniendo un ambiente moderadamente fresco. Aunque no hay indicaciones de lluvia, es recomendable llevar un abrigo ligero si se tiene alguna salida planeada para las horas de la tarde o noche.

Observaciones astronómicas

Hoy, el sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. La fase lunar actual permitirá una mejor observación del cielo estrellado en la noche despejada de San Juan.