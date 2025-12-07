Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

Clima en detalle

Hoy en San Luis, se anticipa un día con clima semi-nublado. Las temperaturas mínimas rondarán los 30°C, mientras que las máximas alcanzarán aproximadamente los 31°C. Durante la mañana, el cielo se verá parcialmente nublado con algunos momentos despejados, presentando un grado de humedad relativamente elevado en torno al 42%, lo que brindará una sensación algo más cálida.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

A medida que progresamos hacia la tarde y la noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso. La temperatura seguirá siendo cálida, rondando los 31°C y manteniendo una humedad que podría llegar hasta el 66%. No se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un cielo con algunas estrellas visibles si las nubes lo permiten.

Es recomendable vestir prendas livianas y mantenerse bien hidratado para enfrentar el calor.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 7 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 8:25 de la mañana, mientras que se despedirá a las 18:24 de la tarde, proporcionando un período adecuado para aprovechar la luz natural y disfrutar de actividades al aire libre. La fase lunar actual no mostrará una luna muy visible, con el amanecer lunar a las 17:41 y el anochecer lunar a las 07:56 del día siguiente.