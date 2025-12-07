Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

El clima para la mañana de hoy en Santa Cruz estará marcado por un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que se situarán alrededor de los 3.4°C. Aunque no se esperan lluvias, la humedad alcanzará un 80%, por lo que es recomendable salir abrigado. Los vientos soplarán con una velocidad media de 16 km/h, lo que complementará el ambiente fresco de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y la noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso. Las temperaturas se recuperarán un poco, alcanzando un máximo de 7.3°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, los niveles de humedad se mantendrán altos, llegando a un 95%. Además, los vientos incrementarán su velocidad, alcanzando hasta 30 km/h en ráfagas, por lo que se aconseja precaución al transitar por la ciudad. La presión atmosférica será de 1011.5 mb y se mantendrá estable durante todo el día.

Observaciones astronómicas

Este domingo, el amanecer será a las 9:40 y el atardecer se producirá a las 17:34. La fase de la luna se encuentra en fase creciente, algo que puede interesar a los entusiastas de la astronomía.