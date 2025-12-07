Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

Pronóstico Diario

Por la mañana, se espera un clima parcialmente nublado en Santa Fe, con temperaturas mínimas alrededor de 7.9°C. El viento soplará con una velocidad máxima de hasta 21 km/h. La humedad será del 85%, lo que contribuirá a una sensación térmica algo fresca durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En horas de la tarde y la noche, se espera que el clima mantenga un perfil similar, con temperaturas alcanzando máximas de 18.5°C. A pesar de la visibilidad clara, se prevé una ligera brisa, con vientos sostenidos de hasta 11 km/h. La humedad disminuirá ligeramente al anochecer, pero seguirá siendo notoria.

Observaciones astronómicas: La salida del sol está prevista a las 06:58 AM, mientras que la puesta se dará alrededor de las 06:06 PM.