Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

Clima actual

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 7 de diciembre de 2025, 06:02

En el comienzo del día en Santiago del Estero, se prevé que el clima presente condiciones de clima parcialmente nuboso. La temperatura mínima alcanzará los 9.5°C, proporcionando un inicio de jornada fresco. Durante la mañana, no se anticipan precipitaciones, y se podrá disfrutar de una brisa ligera con vientos máximos de 26 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Ya en el transcurso de la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo mayormente nubosas. Las temperaturas máximas rondarán los 22°C, por lo cual es recomendable aprovechar el día al aire libre. A lo largo de la tarde, el viento aumentará levemente su intensidad alcanzando vientos de 30 km/h, aportando una sensación de frescura.

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas fuertes, es relevante mencionar que el amanecer fue a las 08:04 y el atardecer está previsto a las 18:29, brindando una buena cantidad de horas de luz diurna para disfrutar de las actividades.

La observación del cielo despejado puede permitir apreciar detalles astronómicos gracias a la mejora en la visibilidad durante las últimas horas del día.