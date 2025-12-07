Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

Clima actual

En el comienzo del día en Santiago del Estero, se prevé que el clima presente condiciones de clima parcialmente nuboso. La temperatura mínima alcanzará los 9.5°C, proporcionando un inicio de jornada fresco. Durante la mañana, no se anticipan precipitaciones, y se podrá disfrutar de una brisa ligera con vientos máximos de 26 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Ya en el transcurso de la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo mayormente nubosas. Las temperaturas máximas rondarán los 22°C, por lo cual es recomendable aprovechar el día al aire libre. A lo largo de la tarde, el viento aumentará levemente su intensidad alcanzando vientos de 30 km/h, aportando una sensación de frescura.

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas fuertes, es relevante mencionar que el amanecer fue a las 08:04 y el atardecer está previsto a las 18:29, brindando una buena cantidad de horas de luz diurna para disfrutar de las actividades.

La observación del cielo despejado puede permitir apreciar detalles astronómicos gracias a la mejora en la visibilidad durante las últimas horas del día.