Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

Clima Diario

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 7 de diciembre de 2025, 06:03

Clima matutino en Tierra Del Fuego

La jornada en Tierra Del Fuego comienza con un cielo parcialmente nuboso; las temperaturas estarán oscilando entre los -0.6°C y 2.9°C. La clima se presenta tranquilo, con vientos que alcanzarán una velocidad máxima de 22 km/h durante la mañana. La humedad relativa se espera estable en un 96%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En horas de la tarde y la noche, el clima en Tierra Del Fuego se mantendrá parcialmente nuboso. La temperatura tendrá un leve descenso, rondando los 31°F (aproximadamente -0.6°C). Durante este período, los vientos soplarán con mayor intensidad alcanzando los 36 km/h. No se espera lluvia, así que será un buen momento para actividades al aire libre.

También podría interesarte
Gobierno de Japón dice que responderá "con calma" al incidente de los cazas chinos

Gobierno de Japón dice que responderá "con calma" al incidente de los cazas chinos

Los países sudamericanos que lideran el ranking educativo y la sorpresa por cómo quedó Argentina

Los países sudamericanos que lideran el ranking educativo y la sorpresa por cómo quedó Argentina

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 7 de diciembre de 2025

El siguiente dato astronómico interesante es que el sol saldrá a las 09:54 y se pondrá a las 17:12, ofreciendo un día con unas pocas horas de luz solar efectiva.

Recuerde: La mejor manera de estar preparado para posibles cambios es mantenerse informado a lo largo del día.