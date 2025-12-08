Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Buenos Aires, el clima se presenta con una mañana de cielos parcialmente nubosos y temperaturas que variarán entre los 5.6°C de mínima, estando la humedad en el día en un 92%, asegurando una sensación de frescura la mayor parte del día. Los vientos soplarán desde el noroeste a una velocidad máxima de 10 km/h, brindando un ambiente fresco. Aunque no se esperan lluvias, es recomendable llevar un abrigo liviano debido al viento constante que se prevé a lo largo de estos días.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas son similares, con el cielo permaneciendo parcialmente cubierto. La temperatura máxima prevista es de 15.7°C, haciendo de la tarde un día templado, lógico para disfrutar al aire libre, siempre siguiendo las medidas necesarias contra el frío de la noche. Los vientos se mantendrán a un ritmo inestable con ráfagas ocasionales, por lo que es aconsejable mantener precaución si se planea estar en exteriores.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 8 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas para hoy, se informa que el amanecer será a las 08:05 y el atardecer se producirá a las 17:52. Estas horas son ideales para los aficionados a la fotografía que deseen capturar la mejor luz del día.