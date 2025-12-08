Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: Cómo estará el clima este lunes 8 de diciembre de 2025

Tiempo en Catamarca

Condiciones climáticas en la mañana

En Catamarca, hoy empezaremos la mañana con un clima parcialmente nublado y temperaturas frescas, alcanzando mínimos de 6.4°C. La humedad relativa será elevada, con un 65% al inicio del día. Puedes encontrar más información sobre el clima actual en nuestro enlace. Los vientos mantendrán una velocidad constante de 10 km/h, creando una sensación térmica ligeramente más baja. Aunque no se espera lluvia, la probabilidad de precipitaciones es nula.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Al avanzar hacia la tarde, las temperaturas en Catamarca alcanzarán un máximo de 23.7°C, haciendo que el clima sea notablemente más cálido en comparación con la mañana. Los vientos aumentarán su velocidad hasta alcanzar un máximo de 16 km/h. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y la humedad tenderá a disminuir llegando al 37% durante la tarde-noche. Aprovecha el clima más agradable de la tarde para disfrutar al aire libre, ya que la noche se espera con cielos despejados, lo que permitirá observar la salida de la luna a las 17:53.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Para quienes planeen salir, recomendamos utilizar ropa ligera durante el día y llevar un abrigo para la noche. Debido a la baja probabilidad de precipitaciones, no es necesario contar con un paraguas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 8 de diciembre de 2025

El sol salió a las 08:12 y se pondrá a las 18:33, ofreciendo alrededor de diez horas de luz solar. Estos datos son ideales para planear actividades al aire libre.

Disfruta de un clima estable y agradable durante el día, ideal para actividades al aire libre.