Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de diciembre de 2025

Tiempo y Clima

Hoy en Ciudad de Buenos Aires, el clima estará marcado por cielos despejados y temperaturas que fluctuarán entre los 8.6°C durante la mañana y los 16°C hacia el mediodía. Las condiciones a esta hora sugieren un tiempo generalmente agradable y óptimo para realizar actividades al aire libre, siempre considerando el uso de protector solar.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, se mantendrán condiciones parcialmente nubosas, con temperaturas alrededor de los 16°C. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades cercanas a 12 km/h, lo que asegura una brisa fresca a lo largo del día. No se esperan precipitaciones, por lo tanto, es un buen día para paseos y actividades recreativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 8 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, se espera que el sol salga alrededor de las 07:57 y se ponga aproximadamente a las 17:50. Esto proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día.