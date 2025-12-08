Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de diciembre de 2025

En Córdoba, el día comenzará con clima parcialmente nuboso, y las temperaturas estarán entre los 7.3°C de mínima y alcanzarán un máximo de 21.9°C. Durante las primeras horas de la mañana, los vientos se mantendrán con una velocidad media que rondará los 12 km/h. A lo largo del día, se presentará una humedad relativa de aproximadamente 54%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Ya por la tarde y entrada la noche, el cielo permanecerá con nubosidad variable, aunque no se esperan lluvias. Las temperaturas seguirán en el rango mencionado, y se esperan vientos con ráfagas de hasta 15 km/h. La sensación térmica se mantendrá agradable, permitiendo disfrutar de las actividades al aire libre siempre y cuando se esté preparado para los cambios de temperatura.