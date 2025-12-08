Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de diciembre de 2025

Previsiones climáticas

Clima hoy en Corrientes

El clima en Corrientes presentará un día de sol moderado en la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, brindando un ambiente fresco para comenzar el día. Será un amanecer tranquilo, ideal para actividades al aire libre antes del mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, el pronóstico indica que las temperaturas ascenderán hasta los 18.8°C. Habrá un cielo parcialmente nublado, con la humedad alcanzando el 94%. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 9 km/h. Se podrá disfrutar de una tarde que, aunque algo nublada, permitirá relajarse con brisas suaves.

A medida que anochezca, las condiciones se mantendrán estables. Es un buen momento para observar cómo la luna se coloca en una fase particular, ofreciendo una vista espléndida para los observadores astronauticos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 8 de diciembre de 2025

El sol saldrá a las 07:42 y se pondrá a las 18:08. Es interesante notar cómo la luz del día se extiende, permitiendo disfrutar de más horas de claridad.