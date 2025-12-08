Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de diciembre de 2025

Clima en Jujuy

El día en Jujuy comienza con un clima agradable. Durante la mañana, se pronostica un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 4.2°C. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 6 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable. La humedad alcanzará un porcentaje máximo del 85%, lo que podría aumentar la sensación de frescura en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde, las condiciones climáticas podrían ser un poco más cálidas, alcanzando temperaturas máximas de 18.4°C. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, brindando intervalos de sol que se intercalarán con nubes. El viento aumentará ligeramente su velocidad, con ráfagas de hasta 10 km/h, pero sin llegar a ser molesto.

En la noche, la temperatura descenderá, volviendo a un nivel más fresco. El cielo estará mayormente despejado, y el viento se debilitará, reduciéndose a velocidades de 5 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 8 de diciembre de 2025

Hoy, el sol hará su aparición a las 7:26 AM y se despedirá a las 6:41 PM. Sin embargo, la luna será visible desde las 6:03 PM, estableciendo un encantador ambiente nocturno para los entusiastas de la astronomía. La fase lunar para esta noche será de creciente, brindando un espectáculo brillante en el cielo despejado de Jujuy.