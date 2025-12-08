Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de diciembre de 2025

Tiempo y clima

El clima durante la mañana de hoy en La Pampa será mayormente soleado. Con una temperatura mínima de 7.1°C, el día comenzará de manera agradable. No se espera precipitación, lo que asegurará un inicio de semana sin lluvia. La humedad se mantendrá alrededor del 79%, ofreciendo un ambiente seco y cómodo para las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C. Si bien el término del día no presenta riesgo de lluvia, se recomienda precaución debido a vientos que podrían alcanzar los 14 km/h. Para esta noche, las condiciones se mantendrán estables con cielos mayormente despejados y las temperaturas descendiendo ligeramente al caer la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa

Se aconseja usar ropa ligera en la mañana, pero llevar abrigos livianos para la noche. Además, dado que la exposición al sol será alta durante la primera parte del día, se recomienda utilizar protector solar para evitar quemaduras.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 8 de diciembre de 2025

Este lunes, el amanecer en La Pampa se producirá a las 06:00 y el atardecer será a las 18:00, sumando un extenso día con más tiempo para disfrutar al aire libre.