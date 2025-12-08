Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de diciembre de 2025

Clima en Mendoza

Hoy en Mendoza se anticipa un día mayormente nuboso y con intervalos de sol. Durante la mañana, las temperaturas estarán más frescas, alcanzando un mínimo de 6.6°C. Es un buen momento para salir, ya que el clima se mantendrá seco y agradable.

Además, los vientos tendrán presencia durante el día, manteniendo una velocidad máxima de 11 km/h. La humedad será notable, alcanzando hasta un 62%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco de lo habitual.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, la temperatura comenzará a subir y se prevé que alcance los 17.5°C cerca del mediodía. Aunque la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, es recomendable estar atentos a posibles cambios inesperados en el clima.

Finalmente, durante la noche, el clima seguirá su curso con cielos parcialmente nublados y el termómetro marcando descensos en las temperatura. Es un buen momento para disfrutar de la brisa nocturna con tranquilidad.

El día de hoy se caracteriza por ser ideal para actividades al aire libre, siempre tomando en cuenta las precauciones necesarias por los cambios repentinos del tiempo.