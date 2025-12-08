Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de diciembre de 2025

Clima diario

En Neuquén, el clima para esta mañana se presenta con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que registrarán un mínimo de 4.9°C. La humedad se espera que alcance un 35%, lo que podría hacer sentir un fresco persistente debido a las condiciones atmosféricas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado. Se prevé que las temperaturas máximas rondarán los 17°C, permitiendo disfrutar de un clima moderado. Sin embargo, la velocidad del viento podrá llegar a los 13 km/h, así que es recomendable llevar alguna capa extra de ropa por si refresca.

Hacia la noche, el pronóstico indica que las nubes se mantendrán, aunque sin precipitaciones previstas. Con una humedad alcanzando el 35%, será una noche ideal para actividades al aire libre, siempre con la previsión adecuada para evitar el frío nocturno común en esta época del año.