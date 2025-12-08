Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de diciembre de 2025

Clima diario

Clima en Río Negro por la mañana

Esta mañana en Río Negro se espera un clima con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C. Los vientos serán moderados con una velocidad media de 22 km/h, y la humedad relativa alcanzará un porcentaje máximo del 82%. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, no se prevé lluvia significativa durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde, se pronostican condiciones similares, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 17.1°C. En la noche, el clima seguirá siendo estable y cálido, pero con un incremento en los vientos que podrían llegar hasta los 43 km/h. La humedad disminuirá ligeramente, manteniéndose alrededor del 45%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 8 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:33 a.m., mientras que el atardecer será registrado a las 05:51 p.m. En lo que respecta a la noche, la luna alcanzará su salida a las 08:09 a.m. y se pondrá a las 4:59 a.m., lo que permitirá una buena visibilidad para las observaciones astronómicas, especialmente con la luna en fase decreciente.