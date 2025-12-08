Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de diciembre de 2025

lunes, 8 de diciembre de 2025, 06:02

Clima en Río Negro por la mañana

Esta mañana en Río Negro se espera un clima con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C. Los vientos serán moderados con una velocidad media de 22 km/h, y la humedad relativa alcanzará un porcentaje máximo del 82%. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, no se prevé lluvia significativa durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde, se pronostican condiciones similares, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 17.1°C. En la noche, el clima seguirá siendo estable y cálido, pero con un incremento en los vientos que podrían llegar hasta los 43 km/h. La humedad disminuirá ligeramente, manteniéndose alrededor del 45%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 8 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:33 a.m., mientras que el atardecer será registrado a las 05:51 p.m. En lo que respecta a la noche, la luna alcanzará su salida a las 08:09 a.m. y se pondrá a las 4:59 a.m., lo que permitirá una buena visibilidad para las observaciones astronómicas, especialmente con la luna en fase decreciente.