Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Salta, se espera un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas en la mañana estarán entre 3.4°C y 21.2°C. Además, habrá una humedad máxima notable del 91%. La velocidad del viento alcanzará los 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, continuaremos con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mantendrán un rango moderado, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda llevar un abrigo ligero y contemplar un posible cambio en la dirección del viento, que podría llegar hasta 18 km/h. La humedad podría conservarse alta, por lo que será conveniente llevar agua para mantenerse hidratado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 8 de diciembre de 2025

Hoy en Salta, el sol saldrá a las 08:03 y se pondrá a las 18:40. La luna aparecerá a las 18:02 y se ocultará a las 07:28 del día siguiente. Este ciclo solar podría influir en las temperaturas más frescas hacia la noche.