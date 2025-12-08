Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de diciembre de 2025

Tiempo en San Juan

Hoy en San Juan, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso desde temprano. Las temperaturas oscilarán entre los 9.2°C y 20.4°C, con vientos moderados que llegarán a una velocidad máxima de 11 km/h. La clima a lo largo de la mañana será relativamente tranquilo, sin precipitaciones esperadas, lo que favorece actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que avance la tarde y se llegue a la noche, las condiciones climáticas se mantendrán estables con una leve disminución en la temperatura, alcanzando una mínima cercana a los 9.2°C. No se esperan lluvias durante estas horas, y la humedad relativa rondará el 61%, proporcionando un ambiente agradable para el final del día.