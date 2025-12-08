Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de diciembre de 2025

Clima diario

Hoy en San Luis, el clima estará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas rondarán los 7.5°C, lo que representa un inicio frío del día con una humedad del 42%. Los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, creando una sensación térmica aún más fría. No se anticipan precipitaciones significativas durante las primeras horas, por lo que sería un buen momento para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán 17.7°C en San Luis. Se mantendrá un cielo parcialmente nuboso y los vientos continuarán con una velocidad media de 22 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza hacia la noche, las temperaturas volverán a descender, haciendo necesario abrigarse bien. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero no hay probabilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila.

Recomendaciones: Es recomendable llevar un abrigo liviano por la mañana y noche debido a las bajas temperaturas. Para aquellos que piensen salir a correr o realizar actividades físicas al aire libre, las condiciones de viento pueden aumentar la percepción de frío, por lo que se sugiere llevar algo que proteja del viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 8 de diciembre de 2025

En cuanto a las condiciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24. El amanecer y el atardecer serán momentos especiales para observar el cielo, siempre y cuando las nubes lo permitan.