Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de diciembre de 2025
Clima Hoy
Hoy en Santa Cruz, el clima durante la mañana será parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 4.7°C. La máxima alcanzará los 40.5°C, con un viento promedio que soplará a una velocidad de hasta 25 km/h, asegurando una jornada fresca. La humedad rondará entre el 80% y el 95%, ofreciendo una sensación de frescura matutina.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Durante la tarde y la noche, se mantendrá la situación nubosa, con temperaturas que rondarán entre los 4.7°C y 40.5°C. Es probable que se presenten algunas rachas de viento de hasta 25 km/h, aportando una brisa agradable. No se espera lluvia, así que se puede disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.