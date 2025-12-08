Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de diciembre de 2025

Clima hoy

Pronóstico del tiempo para la mañana en Santa Fe

En Santa Fe, comenzaremos el día con un clima parcialmente nuboso. Se espera que la temperatura mínima sea de 7.9°C, proporcionando una mañana bastante fresca. La probabilidad de precipitación es baja, así que es poco probable que necesites un paraguas hoy. La humedad alcanzará un nivel considerable de 85%, lo que puede intensificar la sensación de frío. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y la noche, el clima continuará parcialmente nuboso con temperaturas que llegarán a un máximo de 18.5°C, ofreciendo un contraste más cálido en comparación con la mañana. Aunque la posibilidad de lluvia sigue siendo mínima, se recomienda llevar abrigo ligero para la noche cuando la temperatura disminuya. El viento seguirá presente pero sin grandes cambios, manteniendo una velocidad media de 11 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Dado el nivel de humedad y las temperaturas oscilantes, es importante vestirse en capas para poder ajustarse a lo largo del día. Recuerda también mantenerte hidratado, pues aunque no haya altas temperaturas, la humedad puede provocar deshidratación.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 8 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas de hoy, el sol hará su aparición a las 07:59 y se pondrá a las 18:06. Es una excelente oportunidad para disfrutar de un amanecer espectacular si tienes una mañana libre.