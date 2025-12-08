Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de diciembre de 2025

Clima hoy

Hoy, 8 de diciembre de 2025, el clima en Tierra del Fuego estará caracterizado por un inicio del día mayormente nublado. Durante la mañana, las temperaturas mínimas estarán cerca de -0.6°C, mientras que el viento alcanzará velocidades de 11 km/h. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, con un 93% de humedad, se recomienda precaución debido a las condiciones húmedas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, el clima en Tierra del Fuego se mantendrá con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que subirán hasta alrededor de 2.9°C. A lo largo del día, se espera que el viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h. Es importante notar que las condiciones generalmente se prestarán para una tarde fresca, así que se aconseja mantener un abrigo ligero a mano.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Con el viento siendo un factor, es importante tener en cuenta la sensación térmica, que puede percibirse más baja que la temperatura ambiente. Para aquellos que necesiten salir, se aconseja llevar una chaqueta a prueba de viento. Además, dadas las condiciones nubladas, puede que la luminosidad sea menor de lo habitual, así que mantener a mano un paraguas o impermeable podría resultar útil.