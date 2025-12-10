Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

Clima Local

Condiciones climáticas para la mañana

El clima en Buenos Aires comenzará con un cielo despejado en las primeras horas del día, con una temperatura mínima de 5.6°C. La velocidad del viento alcanzará hasta 10 km/h, creando una atmósfera fresca en la ciudad. La humedad se mantendrá en torno al 92%, lo que podría potenciar la percepción de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, se espera un cielo parcialmente nuboso y se alcanzará la temperatura máxima del día de 15.7°C. Durante la noche, las condiciones se mantendrán similares, con nubes ocasionales pero sin probabilidades de lluvia. La velocidad del viento incrementará ligeramente hasta alcanzar los 21 km/h, proporcionando una sensación de frescor a la jornada vespertina. Con la caída del sol, que será a las 21:00, la temperatura irá descendiendo progresivamente.