Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

miércoles, 10 de diciembre de 2025, 06:00

Condiciones climáticas para la mañana

El clima en Buenos Aires comenzará con un cielo despejado en las primeras horas del día, con una temperatura mínima de 5.6°C. La velocidad del viento alcanzará hasta 10 km/h, creando una atmósfera fresca en la ciudad. La humedad se mantendrá en torno al 92%, lo que podría potenciar la percepción de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, se espera un cielo parcialmente nuboso y se alcanzará la temperatura máxima del día de 15.7°C. Durante la noche, las condiciones se mantendrán similares, con nubes ocasionales pero sin probabilidades de lluvia. La velocidad del viento incrementará ligeramente hasta alcanzar los 21 km/h, proporcionando una sensación de frescor a la jornada vespertina. Con la caída del sol, que será a las 21:00, la temperatura irá descendiendo progresivamente.