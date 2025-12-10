Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

Clima Catamarca Hoy

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 10 de diciembre de 2025

Pronóstico del clima para la mañana en Catamarca

Durante la mañana del 10 de diciembre en Catamarca, se espera un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas arrancarán en 6.4°C, con una humedad relativa del 43.5%. Este nivel de humedad puede generar una sensación térmica más fría en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, las condiciones continuarán con cielo parcialmente nuboso y las temperaturas alcanzarán un máximo de 23.7°C. Los vientos, soplando del sureste, tendrán una velocidad media cercana a los 21 km/h, lo que puede provocar una percepción de frescura a lo largo del día. Para la noche, se espera que el viento disminuya, dejando un clima más templado pero estable.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 10 de diciembre de 2025, en Catamarca. El amanecer está previsto alrededor de las 08:12, y el ocaso a las 18:33, permitiendo aproximadamente 10 horas y 21 minutos de luz solar. Estos tiempos proporcionan un margen óptimo para actividades al aire libre antes del anochecer.