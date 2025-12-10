Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

Clima Chubut

El clima en Chubut hoy

En la mañana de hoy, Chubut presenta un clima de características despejadas, con una temperatura mínima que podría llegar a los 7.3°C. La humedad será considerable, alcanzando hasta un 79% aproximadamente. Los vientos soplarán de manera moderada con una velocidad máxima de aproximadamente 31 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Por la tarde y noche, la máxima se moverá en torno a los 14.7°C, brindando un ambiente templado. Los vientos continuarán con su curso, con rachas que podrían alcanzar hasta los 52 km/h. Se espera que el cielo se mantenga parcialmente nuboso sin precipitaciones. La humedad se mantendrá estable, con un índice mínimo de 47%.

Observaciones astronómicas

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en el horizonte a las 08:49 y se ocultará a las 17:51. Aprovecha para disfrutar de estas transiciones a lo largo del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Chubut

Es un buen día para pasear al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar alguna prenda ligera ya que el viento puede refrescar el ambiente. Recuerda proteger tu piel si te expones al sol durante el mediodía.