Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

Clima Actual

Pronóstico del tiempo para la mañana en Ciudad De Buenos Aires

Este miércoles, el clima en Ciudad De Buenos Aires amanecerá con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 8.6°C. Durante las primeras horas, la probabilidad de precipitación es prácticamente nula, brindando un ambiente tranquilo para iniciar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Con el curso del día, las condiciones climáticas podrían variar, llegando a una temperatura máxima de 16°C durante la tarde. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 8 km/h, aportando un suave movimiento del aire. La humedad relativa del aire será considerable, alcanzando un máximo de 78%. Al caer la noche, el cielo permanecerá despejado, favoreciendo a quienes disfruten de las observaciones astronómicas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Considerando que el clima se mantendrá agradable, es recomendable vestirse en capas para ajustarse a las temperaturas cambiantes a lo largo del día. Además, aprovechar la mínima probabilidad de lluvia para disfrutar de actividades al aire libre sería una excelente opción.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 10 de diciembre de 2025

El amanecer está previsto para las 07:57, mientras que el atardecer se producirá a las 17:50, permitiendo disfrutar del sol por más de 10 horas durante el día.