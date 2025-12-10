Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

Estado del clima

En Córdoba, el clima por la mañana será parcialmente nuboso, presentando temperaturas mínimas de 7.3°C. No se anticipan precipitaciones durante esta franja del día, lo que podría ser una oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad alcanzará un porcentaje máximo del 54%, mientras que los vientos soplarán desde el sector norte a una velocidad de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En las horas de la tarde y la noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, pero las temperaturas subirán alcanzando máximas de alrededor de 21.9°C. La calma será la tónica predominante en cuanto a precipitaciones, pues no se esperan lluvias. A medida que transcurra el día, el viento podría incrementar ligeramente su velocidad, llegando a un máximo de 14 km/h, lo cual mantendrá las condiciones agradables.