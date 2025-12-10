Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

Condiciones climáticas

Estado del tiempo en la mañana

Hoy, el clima en Corrientes presentará cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas comenzarán en 9.3°C, subiendo gradualmente a lo largo del día. La humedad alcanzará el 89%, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas alcanzando un máximo de 46.7°C, lo cual es notablemente cálido. Los vientos se mantendrán con una velocidad de hasta 12 km/h. La presión atmosférica se prevé que sea estable, lo que augura un día en su mayoría tranquilo sin precipitaciones significativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 10 de diciembre de 2025

El sol en Corrientes saldrá a las 07:42 y se pondrá a las 18:08, brindando aproximadamente 11 horas de luz solar. Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, la fase lunar de hoy estará en plenitud, lo que proporcionará una excelente visibilidad del cielo nocturno.