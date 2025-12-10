Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

El tiempo hoy

Hoy en Formosa, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que oscilarán entre 7.9°C durante la mañana. Los vientos soplarán a una velocidad de 17 km/h, lo cual no debería representar ningún inconveniente para salir de casa. Es importante destacar que la humedad máxima alcanzará el 96%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde y noche, el tiempo continuará con cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas subirán hasta un máximo de 20.5°C, siendo aún más cálido que en la mañana. Los vientos seguirán suaves, con una velocidad máxima de 9 km/h. No se esperan lluvias durante este periodo.

Recuerde siempre mantenerse hidratado y cuidar su piel, especialmente en días con alta humedad.

Observaciones astronómicas

El sol se elevará a las 07:02 y se pondrá a las 18:08. Esto ofrece suficientes horas de luz solar durante el día para realizar actividades al aire libre. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una puesta de sol memorable.