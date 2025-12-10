Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

Clima de verano

Condiciones meteorológicas de la mañana en Jujuy

Este clima de la mañana en Jujuy estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 4.2°C y no se esperan precipitaciones, por lo que es un buen día para actividades al aire libre. La humedad máxima alcanzará el 85%, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas del día. Se recomienda tener una chaqueta ligera a mano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C. Aunque el día será mayormente despejado, se mantendrán algunas nubes ocasionales que aportarán sombra en momentos puntuales. No se prevén lluvias, por lo que las condiciones climáticas serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre. El viento soplará a una velocidad máxima de 10 km/h, proporcionando una brisa leve y agradable durante la tarde y la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 10 de diciembre de 2025

Hoy, el sol aparecerá en el horizonte a las 08:01 y se ocultará a las 18:41, proporcionándonos así un día con una duración aproximada de 10 horas y 40 minutos de luz. Durante la noche, la luna no ofrecerá una gran visibilidad, ya que estará en fase menguante y se pondrá a las 07:26.