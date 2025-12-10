Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

Previsión Meteorológica

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 10 de diciembre de 2025, 06:02

Durante la mañana de hoy en La Rioja, el clima se presentará mayormente despejado, con temperaturas mínimas cerca de los 6°C. Las condiciones serán favorables para actividades al aire libre. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de aproximadamente 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. Se esperan temperaturas máximas alcanzando hasta 21.1°C, brindando un ambiente templado. La humedad relativa será alta, alcanzando un 70%. Asimismo, la velocidad de los vientos puede incrementarse, llegando a 21 km/h en ráfagas máximas. Se recomienda estar atento a posibles cambios.