Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

Clima regional

El día comenzará en Mendoza con un clima fresco en la mañana, presentando un cielo mayormente despejado. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.6°C, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir de casa. A medida que avanza el día, el viento del norte alcanzará una velocidad máxima de 11 km/h, brindando una leve sensación de frescura adicional.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde, Mendoza experimentará un cambio hacia un ambiente más templado, con temperaturas alcanzando un máximo de 17.5°C. Las condiciones meteorológicas mantendrán un cielo parcialmente nublado, aunque la lluvia no está prevista. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá elevada, alrededor del 37%. La velocidad del viento también aumentará ligeramente, con ráfagas que podrían llegar hasta 13 km/h.

La noche continuará con temperaturas agradables, aunque con el incremento del viento, es aconsejable llevar un abrigo al salir. Recuerde que la visibilidad podría reducirse debido al aumento de la humedad.