Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

Clima actual

La jornada en Misiones inicia con un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, lo que hará que la mañana sea fresca. A lo largo del día, se presentarán vientos suaves con una velocidad de hasta 16 km/h, proveniente del sureste, lo que ayudara a mantener la sensación de frescura. La humedad relativa máxima será del 97%, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar resfriados.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Por la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 18.2°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, dando lugar a una jornada agradable. Hacia la noche, las nubes podrían disminuir ligeramente pero las condiciones generales seguirán siendo similares, lo cual es ideal para actividades al aire libre siempre que el clima se mantenga estable.