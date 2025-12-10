Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

Previsión meteorológica

Hoy en Neuquén, el clima se presentará con un amanecer a las 08:22 horas y se espera una temperatura mínima de 4.9°C. A lo largo de la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, brindando algunas horas de sol, hasta el mediodía con temperaturas más agradables.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Ya durante la tarde y la noche, el clima se mantendrá similar, con una temperatura máxima que llegará a los 17°C. Los vientos en la región tendrán una velocidad promedio de 27 km/h, favoreciendo una sensación térmica fresca en algunas zonas. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad máxima alcanzará el 75%. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones frente al viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 10 de diciembre de 2025

La puesta de sol será a las 18:16 horas, cerrando un día que promete ser ligeramente cálido y ventoso, perfecto para disfrutar del entorno natural que ofrece la región de Neuquén.