Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

Condiciones Climáticas

miércoles, 10 de diciembre de 2025, 06:02

Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro

En la mañana de este miércoles, el clima en Río Negro iniciará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas en torno a los 6.8°C. La máxima, por la tarde, alcanzará los 17.1°C. Se espera una velocidad media del viento de 22 km/h, lo cual puede generar una sensación térmica más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo parcialmente nubosas. La humedad estará presente a lo largo del día, alcanzando un máximo de 82%. La velocidad del viento podría alcanzar picos de hasta 43 km/h. Es recomendable abrigarse adecuadamente al salir debido a la posible sensación térmica más baja.

Vacaciones de verano en Buenos Aires: un destino con camping, kayak y spa perfecto para disfrutar gastando poco

Aguinaldo de diciembre 2025 para trabajadores estatales: fechas de pago con bono incluido, provincia por provincia

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en la astronomía, el amanecer está previsto para las 08:33 y el atardecer será visible a las 17:51, brindando un total de 9 horas y 18 minutos de luz solar.