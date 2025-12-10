Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

En Salta, el día comienza con un notable clima clima parcialmente nuboso. Las temperaturas esta mañana fluctuarán entre los 3.4°C mínimos y los 21.2°C máximos. Se pronostica un ligero viento, que soplará a lo largo del día con una velocidad máxima de 8 km/h. El porcentaje de humedad se establecerá en torno al 47%, por lo que es recomendable mantenerse hidratado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, las condiciones continuarán estables aunque el cielo puede mostrarse más despejado. Esta noche, en Salta se espera que el clima sea bastante similar al del día, con temperaturas descendiendo mínimamente. Se llama a los habitantes a disfrutar de la agradable frescura que ofrece la noche salteña sin preocuparse por lluvias imprevistas.