Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

Informe climático

Pronóstico del clima para la mañana en San Juan

Este miércoles, San Juan amanecerá con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 9.2°C en las primeras horas del día, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 20.4°C. La humedad estará cerca del 61%, lo que podría ocasionar una sensación térmica un poco mayor. Los vientos soplarán desde el noreste, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h. Se recomienda llevar un abrigo ligero durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Después del mediodía, el clima se mantendrá mayormente estable, aunque podrían formarse algunos nublados ocasionales. Las temperaturas permanecerán en torno a los 20.4°C, asegurando una tarde agradable. Ya entrada la noche, las temperaturas volverán a descender, aproximándose nuevamente a los 9.2°C hacia la madrugada. No se esperan precipitaciones durante toda la jornada, por lo que los planes al aire libre se ven favorecidos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 10 de diciembre de 2025

En San Juan, el amanecer está previsto para las 08:29 horas, mientras que el atardecer será a las 18:37 horas. Aproveche la luz solar para realizar actividades recreativas o deportivas al aire libre.