Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

miércoles, 10 de diciembre de 2025, 06:03

Hoy en San Luis, se anticipa un clima despejado durante la mañana, con una temperatura mínima de apenas 7.5°C. A lo largo del día, las condiciones meteorológicas favorecerán una atmósfera con un nivel de humedad de alrededor del 42%. Es un día ideal para actividades al aire libre, debido a la baja probabilidad de precipitaciones y los vientos suaves del sur a una velocidad moderada de 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde y noche, San Luis presentará un tiempo mayormente claro. Se estima que la máxima alcanzará los 17.7°C. La visibilidad será óptima, con un viento del sudoeste que soplará a 22 km/h. Con temperaturas más agradables, es un buen momento para disfrutar del atardecer al aire libre. La puesta del sol será a las 18:24, culminando así un día sin complicaciones climáticas.

Observaciones astronómicas

El amanecer en San Luis tomará lugar a las 08:25, mientras que la fase visible de la luna será escasa debido a su actual ciclo. Este fenómeno afecta la visibilidad nocturna, por lo que se recomienda tener un cielo despejado para una mejor observación, culminando en un interesante espectáculo natural al anochecer.