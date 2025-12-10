Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

Clima Santa Cruz

Hoy, la provincia de Santa Cruz espera un clima parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas cercanas a los 3.4°C. Durante la mañana, el ambiente será fresco y seguirán las condiciones de nubosidad parcial, mientras que la máxima alcanzará los 7.3°C. La velocidad del viento llegará hasta los 25 km/h, así que se recomienda a la población estar atenta a los vientos moderados.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En el transcurso de la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares al resto del día, con cielos parcialmente nubosos y sin chances de precipitaciones significativas. Los vientos disminuirán ligeramente, pero aún pueden alcanzar los 22 km/h. Se destaca que la humedad relativa será moderada, alrededor del 90%. En consecuencia, es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre durante las horas más frescas.

Para quienes disfrutan de la observación astronómica, hoy miércoles 10 de diciembre de 2025, el sol saldrá a las 09:40 y se pondrá a las 16:26. Aunque la condiciones del cielo no sean completamente claras, es posible que se pueda disfrutar de la luna creciente en el cielo nocturno.