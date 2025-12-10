Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

En Santa Fe, el clima de esta mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán oscilando entre los 7.9°C de mínima y 18.5°C de máxima, mientras que la humedad máxima alcanzará el 85%. Se espera una velocidad de viento de hasta 21 km/h, lo que traerá un poco de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

A lo largo de la tarde y entrada la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso. La temperatura continuará en 18.5°C como máxima y se prevé que la humedad se mantenga en torno al 85%. Los vientos podrían aumentar un poco con ráfagas de hasta 21 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Para hoy, se sugiere salir con ropa ligera pero llevar un abrigo adicional, considerando la variabilidad de las temperaturas y el grado de humedad. Se recomienda también hidratarse adecuadamente, ya que aunque la sensación térmica no es extremadamente alta, la humedad podría generar una sensación más pesada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 10 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 7:28 AM, mientras que la puesta está prevista para las 6:06 PM. La fase lunar de hoy sugiere un cielo bastante nítido para observarla, lo cual podría ser un momento ideal para las

observaciones astronómicas