Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

Clima actual

Pronóstico del tiempo para hoy en Santiago Del Estero

Hoy en Santiago Del Estero, experimentaremos un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 9.5°C. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Durante la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 22°C. Se espera que continúe el cielo parcialmente nuboso, y los vientos podrían alcanzar una velocidad máxima de hasta 26 km/h. Por la noche, la humedad podría ser elevada, rondando el 63%, lo que puede aumentar la sensación de calor moderado.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santiago Del Estero

Se recomienda vestir ropa ligera pero considerar una capa adicional para resguardarse del viento. Mantenerse hidratado es crucial, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre. Además, es aconsejable utilizar protector solar incluso en días parcialmente nublados, ya que la radiación UV puede ser alta.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 10 de diciembre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 08:04 y se pondrá a las 18:29. Esta información es útil para planear actividades diurnas y aprovechar al máximo la luz del día.