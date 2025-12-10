Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

Clima Hoy

Clima en Tierra del Fuego esta mañana

Hoy, en tierra fueguina, el día comienza con un ambiente parcialmente nublado y un clima que promete ser fresco. Las temperaturas por la mañana oscilarán alrededor de los -0.6°C, por lo que se recomienda abrigarse bien al salir de casa. La humedad se mantendrá alta, cerca del 96%, y habrá un leve viento soplando desde el sureste, alcanzando los 11 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Permaneciendo la tendencia nubosa, durante la tarde las temperaturas podrían ascender hasta un máximo de 2.9°C. La probabilidad de lluvia para el día de hoy es baja, rondando el 0.1%, aunque el viento se intensificará durante las horas de la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 36 km/h, principalmente del sudoeste. La puesta del sol, prevista para las 17:12 hs, dará paso a una noche donde las temperaturas continúan frescas, arreglándose cerca de los 0°C.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 10 de diciembre de 2025

Para los aficionados a las observaciones astronómicas, el amanecer en Tierra del Fuego se estima para las 09:54 hs y el atardecer llegará alrededor de las 17:12 hs. Con un día relativamente corto, es importante aprovechar las horas de luz disponible para las actividades al aire libre.