Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de diciembre de 2025

miércoles, 10 de diciembre de 2025, 06:03

Clima en Tierra del Fuego esta mañana

Hoy, en tierra fueguina, el día comienza con un ambiente parcialmente nublado y un clima que promete ser fresco. Las temperaturas por la mañana oscilarán alrededor de los -0.6°C, por lo que se recomienda abrigarse bien al salir de casa. La humedad se mantendrá alta, cerca del 96%, y habrá un leve viento soplando desde el sureste, alcanzando los 11 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Permaneciendo la tendencia nubosa, durante la tarde las temperaturas podrían ascender hasta un máximo de 2.9°C. La probabilidad de lluvia para el día de hoy es baja, rondando el 0.1%, aunque el viento se intensificará durante las horas de la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 36 km/h, principalmente del sudoeste. La puesta del sol, prevista para las 17:12 hs, dará paso a una noche donde las temperaturas continúan frescas, arreglándose cerca de los 0°C.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 10 de diciembre de 2025

Para los aficionados a las observaciones astronómicas, el amanecer en Tierra del Fuego se estima para las 09:54 hs y el atardecer llegará alrededor de las 17:12 hs. Con un día relativamente corto, es importante aprovechar las horas de luz disponible para las actividades al aire libre.