Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre de 2025

Estado del tiempo

jueves, 11 de diciembre de 2025, 06:02

Hoy en La Pampa, el clima se presenta con condiciones de nubes dispersas. Durante la mañana, predominará un cielo con algunas nubes y temperaturas mínimas alrededor de 7.1°C. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Hacia la tarde y noche, en La Pampa, se espera que las temperaturas máximas asciendan a 18.4°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin probabilidades significativas de precipitación. La velocidad del viento alcanzará un máximo de 29 km/h, lo que podría aportar una leve sensación de frescura en la tarde.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 11 de diciembre de 2025: El sol hará su aparición a las 8:25, y se despedirá del cielo a las 18:08, dejando espacio para un cielo nocturno despejado y propicio para las observaciones astronómicas.