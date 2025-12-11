Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre de 2025

Estado del tiempo

Hoy en La Pampa, el clima se presenta con condiciones de nubes dispersas. Durante la mañana, predominará un cielo con algunas nubes y temperaturas mínimas alrededor de 7.1°C. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Hacia la tarde y noche, en La Pampa, se espera que las temperaturas máximas asciendan a 18.4°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin probabilidades significativas de precipitación. La velocidad del viento alcanzará un máximo de 29 km/h, lo que podría aportar una leve sensación de frescura en la tarde.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 11 de diciembre de 2025: El sol hará su aparición a las 8:25, y se despedirá del cielo a las 18:08, dejando espacio para un cielo nocturno despejado y propicio para las observaciones astronómicas.