Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre de 2025

Clima hoy

Pronóstico del clima para la mañana en Santa Cruz

Durante la mañana, el tiempo en Santa Cruz se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán entre 3.4°C de mínima y 7.3°C de máxima. El clima será favorable para actividades al aire libre durante las primeras horas del día. Los vientos soplarán a una velocidad media de 16 km/h, lo que no afectará significativamente las condiciones generales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, Santa Cruz seguirá registrando un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán desde 3.4°C como mínima hasta 7.3°C como máxima, manteniéndose en un ambiente fresco. La velocidad del viento aumentará ligeramente, llegando a 25 km/h por momentos, pero sin cambio significativo en las condiciones meteorológicas generales.