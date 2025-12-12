Empeora el tiempo: a qué hora llega la tormenta a la Ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por fenómenos que producirán un descenso en la temperatura.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

La ola de calor que golpea a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores incluirá una tormenta que hará que bajen las temperaturas. El pronóstico aportó nuevos detalles, cómo el momento en que desmejorará el tiempo y habrá que tener a mano un paraguas.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, la lluvia llegará con fuerza, ya que se esperan tormentas que interrumpirán el fin de semana en el territorio porteño.

A qué hora llega la tormenta a la Ciudad de Buenos Aires

En detalle, el pronóstico indicó que el agua llegará este sábado 13 de diciembre, tras un viernes 12 con calor muy intenso sobre Buenos Aires. Las tormentas aisladas aparecerán por la tarde, con una probabilidad del 40%, que estará acompañada por otro fenómeno.

El SMN advirtió también que se darán ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, que se extenderán también por la noche. Cabe recordar que en las últimas horas del día se registrarán más tormentas.

Previamente, el cielo se mantendrá despejado por la madrugada, para pasar a algo nublado por la mañana.

Este sábado 13 de diciembre llegan nuevas tormentas a Buenos Aires. Foto: SMN

Las previsiones de la temperatura señalan que el sábado 13 será el último día de la ola de calor. Mientras se espera una variación de entre 23° y 33° en el primer día del fin de semana, el domingo la máxima pasará a 24° y la mínima a 19°.

Claro que el domingo también tendrá precipitaciones: en la primera parte del día se esperan tormentas aisladas, mientras que desde la tarde aparecerán chaparrones. La buena noticia es que ya no se esperan ráfagas, por lo que habría menos complicaciones climáticas.

El domingo habrá lluvias todo el día en Buenos Aires. Foto: SMN

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas