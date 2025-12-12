Las tormentas vuelven antes de tiempo: cuándo llueve en Buenos Aires durante el fin de semana, según el Servicio Meteorológico

Las previsiones del pronóstico advirtieron los cambios climáticos que se darán durante el fin de semana. Enterate todo, en la nota.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Daniel Vides/NA.

Este fin de semana en Buenos Aires estará marcado por la lluvia, según marca el pronóstico. Sin embargo, en la previa, habrá temperaturas muy altas, por lo que habrá que estar atento a los cambios de condiciones.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, viernes 12 y sábado 13 de diciembre tendrán mucho calor, aunque con las chances de lluvias latentes. El domingo 14 directamente puede tener importantes precipitaciones.

El SMN pronosticó lluvia en Buenos Aires para el próximo domingo. Foto: Noticias Argentinas NA

Además, el domingo se dará un marcado descenso de temperaturas, con valores que se mantendrán muy acotados entre 20 y 25 °C en el día, con lluvias que persistirían al menos hasta la tarde, aunque perdiendo poco a poco intensidad.

El clima durante el fin de semana en Buenos Aires: cuándo llueve

Viernes 12 de diciembre : será un día caluroso con un cielo entre ligeramente y algo nublado. Se prevé la máxima más alta de la semana, puesto que alcanzará los 34 °C, mientras que la mínima será de 18 °C. No se esperan lluvias y el viento se mantendrá moderado, oscilando entre 13 y 22 km/h.

Sábado 13 de diciembre : el fin de semana continuará con temperaturas altas y cielo algo hasta la tarde. Luego, habrá tormentas aisladas hasta la noche inclusive, con una probabilidad del 40%. La máxima será de 33 °C y la mínima de 24 °C. Se esperan ráfagas de viento para las últimas horas del día, con cifras de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Domingo 14 de diciembre: se esperan tormentas aisladas para el inicio del día. En la tarde/noche, habrá chaparrones. En cuanto a las temperaturas, se presentará una máxima de 25 °C y una mínima de 19° C. La probabilidad de lluvia será de 40% a la madrugada/mañana y el viento estará en el rango de 7 a 12 km/h.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas