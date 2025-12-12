La tormenta que se desatará en Buenos Aires durante el próximo fin de semana: ¿cuándo se esperan las fuertes lluvias?

Un día en particular estará marcado por un descenso brusco en la temperatura y chaparrones muy intensos. Los detalles.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: Noticias Argentinas NA

Consultar el clima en el Servicio Meteorológico Nacional es fundamental a la hora de pensar los planes para el fin de semana. Mientras algunos prefieren la lluvia para encerrarse en su hogar y disfrutar de unas buenas películas con una menor temperatura, otros prefieren días calurosos para organizar actividades al aire libre.

Lo bueno es que el finde venidero combinará los dos climas dado que, mientras el viernes y sábado el sol estará a pleno, el domingo estará marcado por fuertes precipitaciones.

El SMN pronosticó lluvia en Buenos Aires para el próximo domingo. Foto: Noticias Argentinas NA

Además, el domingo se dará un marcado descenso de temperaturas, con valores que se mantendrán muy acotados entre 20 y 25 °C en el día, con lluvias que persistirían al menos hasta la tarde, aunque perdiendo poco a poco intensidad.

El clima durante el fin de semana en Buenos Aires

Viernes 12 de diciembre : será un día caluroso con un cielo algo nublado. Se prevé la máxima más alta de la semana, puesto que alcanzará los 34 °C, mientras que la mínima será de 22 °C. No se esperan lluvias y el viento se mantendrá moderado, oscilando entre 13 y 22 km/h.

Sábado 13 de diciembre : el fin de semana continuará con temperaturas altas y cielo de algo a parcialmente nublado. La máxima será de 33 °C y la mínima de 24 °C. La probabilidad de lluvia es baja hasta un 10% y el viento estará en el rango de 7 a 22 km/h.

Domingo 14 de diciembre: se esperan chaparrones para el inicio del día. En la tarde/noche, el cielo estará parcialmente nublado. En cuanto a las temperaturas, se presentará una máxima de 25 °C y una mínima de 19° C. La probabilidad de lluvia será de 40% a la madrugada/mañana y el viento estará en el rango de 7 a 12 km/h.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas