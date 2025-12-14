Fuerte descenso de la temperatura y alerta por tormentas: a qué hora llueve este domingo 14 de diciembre

Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional indican que se darán precipitaciones a lo largo de la jornada. El pronóstico extendido.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: Noticias Argentinas NA

La Ciudad de Buenos Aires espera agua durante todo este domingo 14 de diciembre tras una intensa ola de calor.

A qué hora llega la tormenta a la Ciudad de Buenos Aires

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, la lluvia llegará con fuerza, ya que se esperan tormentas a partir de las 10 de la mañana que interrumpirán toda la jornada en el territorio porteño.

En detalle, el pronóstico indicó que el agua llegará este domingo tras un viernes y sábado con calor muy intenso sobre Buenos Aires.

El SMN advirtió también que se darán ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, que se extenderán también por la noche. Cabe recordar que en las últimas horas del día se registrarán más tormentas.

Pronóstico domingo 14 de diciembre. Foto: SMN

Respecto a las temperaturas, este domingo 14 de diciembre la mínima será de 20 grados y la máxima de 24.

Para el lunes 15, las temperaturas aumentarán un poco y solo habrá un 10% de probabilidad de lluvia. Mientras que la máxima se mantendrá en 27 grados, la mínima en 18.

El martes 26 la temperatura se mantendrá igual ya que la máxima marcará 26 grados y la mínima 17 grados, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

