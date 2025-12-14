Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Clima hoy

Hoy en Tucumán amanecerá parcialmente nublado con una clima fresco por la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.5°C, ofreciendo un comienzo de día relativamente frío. Se esperan condiciones sin precipitaciones, por lo que es poco probable que llueva. La humedad estará en torno al 41%, generando un ambiente seco. Los vientos soplarán levemente, alcanzando una velocidad máxima de 7 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde, el tiempo en Tucumán se mantendrá parcialmente nuboso con un ascenso en la temperatura cerca de los 22.4°C, proporcionando un clima templado y agradable. La probabilidad de lluvia es baja, garantizando un día ideal para realizar actividades al aire libre. La humedad relativa no superará el 41%, lo que sugiere un ambiente cómodo en términos de humedad. Los vientos se mantendrán en calma, contribuyendo a una sensación de serenidad.

Para la noche, se espera que las condiciones climáticas continúen siendo estables. La temperatura comenzará a descender nuevamente, proporcionando una noche fresca. El cielo estará mayormente despejado y el clima se mantendrá seco, haciendo de esta la oportunidad perfecta para actividades nocturnas al aire libre bajo el cielo estrellado.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Con estas condiciones climáticas, se recomienda vestir con capas ligeras que puedan ajustarse a lo largo del día, comenzando con prendas abrigadoras por la mañana y pasando a ropas más ligeras durante la tarde. Considerar llevar un par de gafas de sol para combatir el brillo durante las horas más claras del día puede ser útil. Aprovechar las óptimas condiciones meteorológicas para disfrutar actividades al aire libre es una buena idea, ya que las lluvias no son esperadas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de diciembre de 2025

Para quienes se interesan en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:06 mientras que su puesta está programada a las 18:35, proporcionando una notable duración de luz natural para planear sus actividades diurnas.