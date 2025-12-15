Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

Clima Actual

El clima en Santa Cruz este lunes se presenta con condiciones de nubosidad parcial durante la mañana. Las temperaturas estarán entre 3.4°C y alcanzarán un máximo de 7.3°C. A lo largo del día se espera una humedad que alcanzará niveles de hasta 95%. La velocidad media del viento estará alrededor de 25 km/h, proporcionando una jornada fresca y sin precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, el clima continuará presentando cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas permanecerán frescas, con valores que alcanzarán un máximo de 7.3°C. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, con un 0% de precipitaciones previstas, se recomienda abrigarse debido al viento que podría llegar hasta los 49 km/h en ráfagas. Manténgase atento a las posibles variaciones en las condiciones meteorológicas.