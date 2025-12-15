Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

Clima Actual

Canal 26
Por Canal 26
lunes, 15 de diciembre de 2025, 06:03

El clima en Santa Cruz este lunes se presenta con condiciones de nubosidad parcial durante la mañana. Las temperaturas estarán entre 3.4°C y alcanzarán un máximo de 7.3°C. A lo largo del día se espera una humedad que alcanzará niveles de hasta 95%. La velocidad media del viento estará alrededor de 25 km/h, proporcionando una jornada fresca y sin precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, el clima continuará presentando cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas permanecerán frescas, con valores que alcanzarán un máximo de 7.3°C. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, con un 0% de precipitaciones previstas, se recomienda abrigarse debido al viento que podría llegar hasta los 49 km/h en ráfagas. Manténgase atento a las posibles variaciones en las condiciones meteorológicas.